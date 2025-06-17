Кремль сообщил о потере значимости формата G8 для России

Песков назвал формат G7 блеклым и бесполезным на фоне G20

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, формат «Большой восьмерки» больше не имеет прикладного значения для России, передает ТАСС.

Он отметил, что доля стран G7 в мировой экономике сокращается, а современные тенденции в этих государствах делают этот формат менее значимым. На фоне G20, по словам представителя Кремля, «Группа семи» выглядит блекло и достаточно бесполезно.

Песков также подчеркнул, что Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом в оценке исключения РФ из G8 как ошибки, однако сейчас для Москвы этот формат утратил актуальность. Он отметил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна и изменений не претерпела.

Ранее Дональд Трамп на саммите G7 назвал исключение России из формата G8 большой ошибкой.

Трамп также считал целесообразным и выгодным возвращение России в состав «Большой восьмерки».

МИД России заявил, что у России исчезло желание присоединяться к G7.