  • Новость часаИран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медлительность оставила Польшу без подлодок
    Российским туристам объяснили способ добраться домой из Израиля
    Нетаньяху намекнул на устранение верховного лидера Ирана
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    СВР рассказала о распределении ролей Лондона и Киева в терактах на территории РФ
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО
    В Псковской области объяснили перебои в мобильном интернете
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    9 комментариев
    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня

    Трамп назвал ошибкой отказ Запада от формата G8

    Трамп заявил о понимании позиций Москвы по возвращению России в G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой, и выразил сочувствие позиции Москвы.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает из-за обиды после исключения из G8. По словам Трампа, он разделяет чувства российского президента по этому поводу и считает, что любой другой оказался бы в похожей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    Американский лидер поддержал мнение Путина о необходимости завершения войны между Израилем и Ираном. Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

    Комментарии (20)
    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Комментарии (8)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (4)
    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (16)
    16 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    @ Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

    Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

    Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

    Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.

    Комментарии (13)
    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

    Комментарии (5)
    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7

    Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите G7 в Канаде

    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде, заявил сотрудник Белого дома.

    Представитель Белого дома сообщил пресс-пулу американской администрации, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, Клаудией Шейнбаум и Марком Карни на саммите G7, передает ТАСС.

    По словам чиновника, встречи состоятся на полях саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.

    Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятиях форума лидеров стран «Группы семи» – Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

    Ранее американские сенаторы заявили о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине.

    Сенатор Алексей Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался подписать заявление G7 по ирано-израильскому конфликту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал присоединяться к проекту заявления по конфликту между Ираном и Израилем, подготовленному остальными странами G7, пишет Reuters.

    Лидеры стран Группы семи подготовили совместное заявление по ситуации в отношениях между Ираном и Израилем, однако президент США Дональд Трамп не поставил под ним свою подпись, пишет Reuters, передает ТАСС. Подробная информация о содержании документа и причинах отказа Трампа не приводится.

    Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее отмечалось, что итоговое совместное заявление по итогам встречи, вероятно, не будет принято, однако возможны отдельные заявления по значимым темам, включая ближневосточный конфликт.

    Ранее Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира. Он выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 09:40 • Новости дня
    Глава Пентагона не смог определить местоположение Калининграда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о местонахождении Калининграда.

    Хегсет попытался перевести ситуацию в шутку, сказав: «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину». На дополнительный вопрос о Сувалкском коридоре Хегсет тоже не ответил, предложив Виндману самому рассказать о нем. Этот эпизод вызвал вопросы к осведомленности руководителя Пентагона относительно ключевых геополитических точек в Европе, передает РИА «Новости».

    Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    Позже Bild сообщил, что население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 09:24 • Новости дня
    Politico: Страны G7 на саммите не смогут поддержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде, сообщили европейские дипломаты изданию Politico.

    Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде. По данным источников, среди союзников Киева преобладает скептицизм относительно возможности совместных действий, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что часть европейских лидеров и американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, как полагают, не заинтересован в такой инициативе.

    Также, по мнению европейских дипломатов, американский лидер не поддержит законопроект о новых рестрикциях против России, предусматривающих импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

    Саммит «Группы семи», в которую входят Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходит с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе, провинция Альберта.

    Белый дом ранее анонсировал встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

    Американский сенатор заявил о намерении добиваться введения новых антироссийских санкций до начала саммита G7.

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти.

    Участники G7 намерены отказаться от совместного итогового коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий по вопросу Украины.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США

    Пезешкиан связал диалог с США с прекращением израильских ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал прекращение израильских атак главным условием для возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что США должны прекратить израильские атаки на Тегеран для возобновления переговоров, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, «если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», цитирует его агентство Mehr.

    Позиция Ирана по этому вопросу была озвучена на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Власти страны настаивают на прекращении военных действий и воздерживаются от диалога до выполнения этого условия.

    Ранее иранское руководство неоднократно требовало от США использовать влияние на Израиль для снижения напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.

    Анкара и Каир выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана и предупредили о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что участие в переговорах с США не имеет смысла, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

    Грэм предложил Трампу совместные удары с Израилем по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Линдси Грэм призвал Дональда Трампа добиться полного уничтожения иранской ядерной программы, включая применение военной силы.

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, выступил с призывом к Дональду Трампу полностью ликвидировать ядерную программу Ирана, передает РИА «Новости».

    В эфире CBS News Грэм заявил: «Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы – значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем – значит, лететь». По мнению сенатора, худшим исходом будет нанесение удара по иранской ядерной инфраструктуре, который не приведет к ее полной ликвидации, он назвал такой сценарий катастрофическим.

    Как уточняет агентство, ранее Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США по ядерной проблеме при посредничестве Омана, однако очередной раунд, назначенный на 15 июня, был отменен после начала атак Израиля по объектам в Исламской республике.

    В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой его ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» и заявил о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по израильским военным и промышленным объектам. Обмен ударами между странами продолжается несколько дней. По информации иранских властей, погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс. В Израиле сообщают о более 20 погибших и около 600 раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку ранее Тегеран всегда заявлял о мирном характере своей ядерной программы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие своим союзникам, включая йеменских хуситов. В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах промышленного производства в Севастополе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство за 2024 год в Севастополе увеличилось более чем на 18%, что заметно выше среднероссийского роста, составившего чуть более 4%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    Путин отметил: «Промышленное производство за 2024 год выросло солидно. По стране в целом на четыре с лишним процента, у вас – больше 18 процентов», передает ТАСС.

    Развожаев также доложил президенту о развитии виноделия в регионе, в частности о строительстве нового завода с нуля и значительном приросте инвестиций. «У «Инкермана» тоже 4,2 млрд [рублей]», – отметил Путин.

    Президент поддержал предложение губернатора перераспределить средства на реконструкцию Исторического бульвара и поинтересовался ходом создания культурного кластера в городе. Регулярные встречи главы Севастополя с президентом традиционно посвящены вопросам социально-экономического развития региона.

    В понедельник российский лидер заявил, что на праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Развожаевым.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль в понедельник сообщит дополнительно о том, какой именно международный телефонный разговор произойдет у президента, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее глава российского государства Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    О содержании переговоров между лидерами России и Турции сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости». В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также двусторонние отношения и другие региональные вопросы.

    Как отметила турецкая сторона, президент Эрдоган подчеркнул, что спираль насилия, начавшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона. Он отметил, что «беззаконие правительства Нетаньяху является явной угрозой международной системе и что регион не может допустить новой войны».

    Эрдоган сообщил, что Турция с самого начала конфликта сосредоточилась на дипломатических инициативах, направленных на прекращение атак Израиля на Иран. По его словам, «единственный путь решения проблем между Израилем и Ираном – дипломатия, и необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров».

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

    Комментарии (0)
    Главное
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    СВР сообщила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море
    МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна паспорта
    Трамп назвал ошибкой отказ Запада от формата G8
    Авиаэксперт объяснил отказ авиакомпаний летать из ОАЭ в РФ длинным маршрутом
    «Битцевский маньяк» потребовал 100 тыс. рублей компенсации от ФСИН

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      В Европе создается экономика жертвы

      Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Израиль начинает – и выигрывает?

      России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

      8 комментариев
    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Иран подвело желание ничего не менять

      Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации