Трамп назвал ошибкой отказ Запада от формата G8

Трамп заявил о понимании позиций Москвы по возвращению России в G8

Tекст: Денис Тельманов

Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает из-за обиды после исключения из G8. По словам Трампа, он разделяет чувства российского президента по этому поводу и считает, что любой другой оказался бы в похожей ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Американский лидер поддержал мнение Путина о необходимости завершения войны между Израилем и Ираном. Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке.