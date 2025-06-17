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Иран запретил чиновникам пользоваться устройствами с подключением к общественным сетям
В Иране ввели запрет для государственных служащих на использование гаджетов с доступом к общественным сетям на фоне конфликта с Израилем.
Fars сообщило, что управление кибербезопасности Ирана выпустило распоряжение, согласно которому чиновникам и сотрудникам органов безопасности запрещается использовать любые устройства, подключенные к общественным сетям. В официальном сообщении подчеркивается, что под действие запрета подпадают все категории подобных гаджетов, передает РИА «Новости».
Решение принято в условиях возросшей напряженности между Ираном и Израилем, которые в последние дни обменялись ударами.
Во вторник вооруженные силы Ирана задействовали новую ракету, которую ПВО Израиля не смогла обнаружить перед поражением цели.
Ранее Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак. Жители Тегерана покидали улицы после сообщений о ракетных ударах по военным объектам и предупреждения об угрозе дальнейших атак.