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Россия предсказала напряженные переговоры по ядерному разоружению в 2025 году
Постпред России при ООН в Женеве Гатилов предсказал напряженные переговоры на платформах по ядерному разоружению в 2025 году
В 2025 году на женевских платформах ООН по разоружению ожидается напряженное обсуждение ключевых вопросов, включая ядерное разоружение и предотвращение ядерной войны, сообщил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Не менее напряженной ожидается активность и на женевских «разоруженческих» площадках», – приводит слова Гатилова РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия примет активное участие в их работе, включая Конференцию ООН по разоружению, которая начнется в январе. Будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся международной безопасности, такие как ядерное разоружение и предотвращение ядерной войны.
Гатилов отметил, что на повестке дня также будут рассмотрены вопросы предоставления гарантий безопасности неядерным государствам и предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Он подчеркнул важность обсуждения новых видов вооружений и других аспектов, связанных с международной безопасностью.
Постпред России также выделил участие в профильных форматах, созданных в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Конвенции о «негуманном» оружии. Внимание будет уделено и вопросам в военно-космической сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке и вовлеченности ядерных держав в конфликт с Россией. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.