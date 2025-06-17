Песков заявил о выполнении Россией достигнутых в Стамбуле договоренностей

Песков сообщил о выполнении Россией стамбульских обещаний по переговорам

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия полностью реализовала обещания, данные в рамках переговоров по Украине в Стамбуле, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила данные ей обещания, согласованные в Стамбуле».

Отвечая на вопрос о возможности нового раунда переговоров между Москвой и Киевом, Песков пояснил, что в ближайшие дни ожидается появление ясности относительно возможных сроков их продолжения.

Он уточнил: «В ближайшие дни уже наступит черед выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ.

Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел украинских солдат.

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.