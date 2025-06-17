Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Песков заявил о выполнении Россией достигнутых в Стамбуле договоренностей
Песков сообщил о выполнении Россией стамбульских обещаний по переговорам
Россия выполнила все обязательства, согласованные на переговорах в Стамбуле, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о перспективах нового диалога.
Россия полностью реализовала обещания, данные в рамках переговоров по Украине в Стамбуле, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила данные ей обещания, согласованные в Стамбуле».
Отвечая на вопрос о возможности нового раунда переговоров между Москвой и Киевом, Песков пояснил, что в ближайшие дни ожидается появление ясности относительно возможных сроков их продолжения.
Он уточнил: «В ближайшие дни уже наступит черед выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ.
Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел украинских солдат.
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.