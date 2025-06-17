Трамп допустил встречу американских чиновников с Ираном

Трамп решил направить высокопоставленных лиц на переговоры с Ираном

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский лидер отметил, что заинтересован в «полном завершении» ядерной проблемы с Ираном и рассматривает возможность направления на переговоры в Тегеран спецпосланника Стивена Уиткоффа или вице-президента Джей Ди Вэнса, передает Reuters.

Он также заявил: «Вы узнаете в ближайшие два дня. Никто пока не сбавил темпы», комментируя военное противостояние Израиля и Ирана, которое продолжается уже пятый день.

По информации источников, Трамп ожидает от Ирана «полной сдачи» в ядерном вопросе, несмотря на продолжающиеся военные действия. В Вашингтоне отмечают, что американская администрация по-прежнему рассчитывает на достижение ядерной сделки с Тегераном.

Также президент США отверг слухи о попытках начать мирные переговоры с Ираном, отметив, что инициатива подобного диалога исходить должна от Тегерана.

Трамп назвал сообщения о переговорах «сфабрикованными» и фейковыми новостями, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, если Тегеран захочет начать диалог, ему известно, как связаться с ним. Трамп также отметил, что в свое время был предложен определенный договор, который, по его мнению, мог бы сохранить множество жизней, если бы иранская сторона согласилась на него.

Ранее Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

Трамп выразил сомнения в целесообразности участия Вашингтона в противостоянии между Израилем и Ираном, опасаясь затяжной войны.