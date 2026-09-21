Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша
Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.
Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».
В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.
В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.
В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.