Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.