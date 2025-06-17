Новак заявил о попытках Запада сохранить мировой статус-кво

«Ведомости»: Новак сообщил о попытках Запада сохранить статус-кво, сдерживая влияние Востока

Tекст: Вера Басилая

По словам Новака, западные страны пытаются сохранить существующий баланс сил на мировой арене и сдержать рост влияния развивающихся государств, пишут «Ведомости» .

Он отметил, что с начала 2000-х экономический центр мира смещается с Запада на Восток, и развивающиеся страны, прежде всего Китай, начинают играть более значительную роль в глобальной экономике. Новак считает, что такая ситуация не устраивает те государства, которые привыкли диктовать свои условия, поэтому Запад все чаще предпринимает активные шаги для сохранения статус-кво и своего лидерства.

Вице-премьер также сообщил, что смягчение санкций не заложено в базовом сценарии развития российской экономики, утвержденном правительством. Он пояснил, что подобный прогноз прорабатывался Минэкономразвития, однако не является основным вариантом, заложенным в официальную стратегию. Новак отметил, что в утвержденном базовом сценарии не учитывается возможность резких изменений в отношении санкционного давления на Россию.

Ранее Новак заявил об устойчивости экономики России при беспрецедентных санкциях.