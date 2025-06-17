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Новак заявил о попытках Запада сохранить мировой статус-кво
«Ведомости»: Новак сообщил о попытках Запада сохранить статус-кво, сдерживая влияние Востока
Западные страны стремятся сохранить свои лидирующие позиции в мире, предпринимая активные меры против расширения влияния развивающихся государств, главным образом Китая, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, западные страны пытаются сохранить существующий баланс сил на мировой арене и сдержать рост влияния развивающихся государств, пишут «Ведомости» .
Он отметил, что с начала 2000-х экономический центр мира смещается с Запада на Восток, и развивающиеся страны, прежде всего Китай, начинают играть более значительную роль в глобальной экономике. Новак считает, что такая ситуация не устраивает те государства, которые привыкли диктовать свои условия, поэтому Запад все чаще предпринимает активные шаги для сохранения статус-кво и своего лидерства.
Вице-премьер также сообщил, что смягчение санкций не заложено в базовом сценарии развития российской экономики, утвержденном правительством. Он пояснил, что подобный прогноз прорабатывался Минэкономразвития, однако не является основным вариантом, заложенным в официальную стратегию. Новак отметил, что в утвержденном базовом сценарии не учитывается возможность резких изменений в отношении санкционного давления на Россию.
Ранее Новак заявил об устойчивости экономики России при беспрецедентных санкциях.