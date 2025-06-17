Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Замглавы УФСИН по Удмуртии задержан за взятку иномаркой
Правоохранительные органы пресекли противоправные действия, связанные с передачей дорогостоящего автомобиля в качестве взятки заместителю начальника управления ФСИН по Удмуртии, сообщил Следственный комитет России.
Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В качестве взятки, по данным следствия, он получил иномарку стоимостью более 2,7 млн рублей. Чиновника задержали.
В ближайшее время подозреваемому предъявят официальное обвинение. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте главы регионального УФСИН.
В феврале суд наложил арест на имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко в рамках его дела о взятке.