Суд арестовал имущество главы цифровой трансформации ФСИН Тимченко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал имущество начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко, сообщает ТАСС. Это решение принято в качестве обеспечительной меры в рамках уголовного дела о получении им особо крупной взятки.

Как говорится в постановлении суда, «ходатайство органов предварительного расследования о наложении ареста на имущество Тимченко А. В. удовлетворено». Однако в тексте документа не уточняется, какой именно объект имущества был арестован.

Это уже четвертое решение суда об аресте имущества в отношении Тимченко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму, а также сообщалось о задержании начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.