За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Суд арестовал имущество главы цифровой трансформации ФСИН
Суд арестовал имущество главы цифровой трансформации ФСИН Тимченко
Московский суд наложил арест на имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко в рамках его дела о взятке.
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал имущество начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко, сообщает ТАСС. Это решение принято в качестве обеспечительной меры в рамках уголовного дела о получении им особо крупной взятки.
Как говорится в постановлении суда, «ходатайство органов предварительного расследования о наложении ареста на имущество Тимченко А. В. удовлетворено». Однако в тексте документа не уточняется, какой именно объект имущества был арестован.
Это уже четвертое решение суда об аресте имущества в отношении Тимченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму, а также сообщалось о задержании начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.