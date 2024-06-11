В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму
Суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму через интернет
Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции и разместил в разделе «статус» мессенджера WhatsApp призыв к террористической деятельности. Дело обвиняемого расследует СК, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что задержанный сотрудник НИИ ФСИН подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.