Посла Китая в Чехии вызвали в МИД страны после кибератаки

В Чехии вызвали посла Китая из-за взлома почты МИД группой APT31

Tекст: Денис Тельманов

Посол Китайской Народной Республики был вызван в МИД Чехии после атаки хакеров на внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Ян Липавский заявил: «Китай вмешивается во внутренние дела нашего общества – манипуляциями, пропагандой и кибератаками. Недавно осуществленной кибератакой на МИД Чехии. Нападавших нам удалось установить. Я вызвал китайского посла, чтобы китайская сторона поняла, что такая деятельность имеет серьезные последствия для взаимоотношений».

По данным CTK, атаки на МИД продолжались с 2022 года и осуществлялись хакерской группой APT31, которую связывают с разведслужбами КНР. Новая система кибербезопасности введена для эффективного противодействия подобным инцидентам.

Портал Seznam уточнил, что китайские хакеры на протяжении двух лет читали электронные письма чешских дипломатов и, возможно, собирали персональные данные для шантажа.

Евросоюз и НАТО выразили солидарность с Чехией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что альянс обеспокоен ростом вредоносной деятельности из Китая. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о поддержке Чехии со стороны ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская разведка выразила обеспокоенность возможным приездом украинских ветеранов, которые могут представлять угрозу для безопасности страны после завершения конфликта на Украине.

В марте масштабная кибератака на социальную сеть Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) была совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной.

В феврале чешские пивовары отправили на российский рынок продукции на 1,2 млн евро и впервые за двенадцать лет обогнали Германию по объемам экспорта.