Пекин предложил охваченным хаосом США попробовать ввести санкции против Гонконга

США могут попробовать ввести санкции в отношении Гонконга из-за закона о национальной безопасности, это станет для Китая возможностью продемонстрировать решимость защищать себя и нанести ответный удар, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин.

«Если они считают, что у них недостаточно хаоса у себя в стране, если они не переживают, что от санкций они потеряют больше, чем те, против кого они направлены, если они хотят это сделать возможностью для того, чтобы сместить внимание от своего кризиса, они могут попробовать. Для нас это возможность продемонстрировать свою решимость и возможность защищать себя и нанести ответный удар», – заявил Чжан Сяомин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что США в последние дни уже объявили о так называемых ограничительных мерах, в ответ правительство Китая приняло решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга.

«Мы, китайцы, ценим взаимность. Если США примут меры, правительство Китая и правительство Гонконга примут ответные меры. Контрмеры будет приняты согласно ситуации», – заявил чиновник.

Напомним, США ввели новые санкции против Китая «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия.