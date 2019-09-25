Избран новый глава МВФ

Кристалина Георгиева официально избрана главой Международного валютного фонда (МВФ) на пять лет с 1 октября 2019 года.

«Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года», – сообщили в организации, передает РИА «Новости».

Ранее представители стран Европейского союза выбрали Георгиеву в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя МВФ.

Кристалина Георгиева – болгарский экономист и профессор. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014-го по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Еврокомиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка.

Напомним, 16 июля глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку. В начале июля Лагард предложили пост главы Европейского центробанка.