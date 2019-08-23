В Крыму открылся фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ»

Фестиваль «Таврида – АРТ» с 23 по 25 августа примет на одной площадке 15 разных фестивалей, участниками и зрителями которых станут более 45 тыс. человек.

Организаторы объединили на одной площадке 15 фестивалей, среди которых театральный и литературный, «Нашествие» на Тавриде, ночь «Stand-Up Comedy», фестиваль КВН, «Музыка молодого Крыма», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также гостей ожидают фестивали еды и мороженого, воздушных змеев, открытые кинопоказы, спортивная программа, модный показ российских дизайнеров и другие мероприятия.

По словам руководителя проекта «Таврида», гендиректора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина, на одной площадке решили собрать все самое яркое и интересное, чтобы каждый гость смог найти себе занятие по вкусу.

«Это музыка разных жанров, театр, кино, поэзия, спорт. Это масштабные зрелищные мероприятия – от прибытия фрегата с алыми парусами до фестиваля фейерверков и авиашоу. Фестиваль дает уникальный шанс для молодых творцов со всей страны оказаться на одной сцене с состоявшимися артистами», – отметил он.

Одно из наиболее зрелищных мероприятий фестиваля – торжественное прибытие в бухту фрегата «Херсонес» под алыми парусами и авиашоу с эскадрильей из 12 современных самолетов.

Ранее участники фестиваля «Таврида – АРТ» провели арт-субботник на стенах детского отделения больницы города Судак.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тыс. человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.