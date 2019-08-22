Участники фестиваля «Таврида – АРТ» провели арт-субботник

В рамках фестиваля «Таврида – АРТ» участники арт-квартала «Добро» провели первый в истории города арт-субботник на стенах детского отделения больницы города Судак.

Основная задача проекта – изменение пространства детских поликлиник (снаружи и внутри) для его положительного восприятия с помощью визуального искусства. Проект реализуется уже пять лет. За это время с помощью местных сообществ «перезагрузили» уже десять поликлиник в разных городах России, а это более 3 тыс. квадратных метров обычных стен, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Несколько лет назад мы с друзьями проезжали по городу и увидели серый обшарпанный фасад, от которого отваливались куски штукатурки. Позже мы заметили коляски, и поняли, что это детская поликлиника. Так появился проект и пришла идея рисовать полномасштабные граффити на фасадах детских поликлиник для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Мы считаем, что в регионах очень сложная ситуация с детскими поликлиниками. А через арт мы обращаем на это внимание людей, власти и общественности, и время показало, что это работает», – рассказал участник Фестиваля и художественный руководитель проекта «Детская поликлиника» Антон Медведев.

Также участники арт-квартала «Танцы», «Музыка», «Народная» провели творческие баттлы. Выступления проводились в сотворчестве участников из разных областей искусства.

«Музыка» и «Народная» в коллаборации организовали выступление-баттл, на котором прошли номера представителей различных музыкальных направлений. Народные мотивы сплелились с рэпом, битбоксом, лирической и электронной музыкой, и это вылилось в крупное выступление музыкантов из разных арт-кварталов.

«Это стихийное мероприятие, массовый открытый микрофон. Каждый участник показывает свои таланты и самостоятельно организует все свое выступление. Заслуга этого баттла состоит в энергичных исполнителях, хорошей музыке и настроенной на позитив аудитории. Все вместе – это зажигательная смесь, чем фестиваль «Таврида – АРТ» собственно является», – рассказала о совместном выступлении кварталов куратор арт-квартала «Народная» Алена Минулина.

«All styles Battle» от арт-квартала «Танцы» объединил различных деятелей искусства на одной танцевальной площадке. Больше 70 участников с разных регионов России поборолись за звание лучшего танцора. На сцене можно было увидеть различные стили танцев от кубанской лезгинки до контемпа и vogue. Выступая на сцене перед зрителями и судьями, танцоры выходили за рамки своих привычных стилей и пробовали новые направления.

«Я первый раз на фестивале, и очень рад, что принял решение приехать сюда. Я поучаствовал в дружеском баттле между кварталами и встретил много разных танцоров, который могут станцевать что угодно. Думаю, при хорошем владении своим телом и с нужными знаниями можно сделать любое хореографическое выступление под совершенно любую музыку. Такие баттлы показывают разнообразие мира танца, и мы точно знаем, что он безграничен», – поделился участник Фестиваля Валерий Долов из Ставропольского края.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тыс. человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.