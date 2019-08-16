«Уральские авиалинии» решили скорректировать программу тренировок пилотов

Аварийная посадка аэробуса A321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле под аэропортом Жуковский в Московской области войдет в программу тренировок пилотов на полнопилотажном летном тренажере, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

«Программа тренировок, конечно, корректируется, этот случай войдет в программу «Посадка на очень малых высотах», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.