Число погибших при наводнении в США достигло 11 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв ливневых паводков в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, достигло 11 человек, передает New York Times со ссылкой на заявления местных властей. Сообщается, что шесть тел были обнаружены после сильных дождей, которые обрушились на город и затопили несколько районов.

Ранее агентство Associated Press сообщало минимум о четырех погибших в результате разгула стихии. Власти подчеркивают, что число жертв может возрасти: поисковые работы продолжаются, так как, по информации городских пожарных, несколько человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

Ливневые паводки привели к серьезным разрушениям инфраструктуры и перебоям в электроснабжении. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США увеличилось до 24 человек, причем основная доля погибших приходится на штат Теннесси.

Ранее разрушительные наводнения в центральной части страны унесли жизни 16 человек и вызвали массовые перебои в авиасообщении и энергоснабжении.

При этом в феврале из Национального управления океанических и атмосферных исследований уволили более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.