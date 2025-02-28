Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
США сократили 880 сотрудников метеослужбы
Сенатор США сообщила о сокращении 880 сотрудников метеослужбы NOAA
В США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.
Как сообщает ТАСС, сенатор США от штата Вашингтон Мария Кантуэлл заявила о сокращении не менее 880 сотрудников в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Сенатор Кантуэлл, представляющая Демократическую партию, утверждает, что такие сокращения могут серьезно подорвать способность агентства прогнозировать экстремальные погодные явления, включая ураганы, лесные пожары и наводнения. В своем заявлении она подчеркнула важность своевременного прогнозирования для защиты жизни и имущества граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца, более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие, предложенное Дональдом Трампом, а ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с компенсацией.