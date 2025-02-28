США сократили 880 сотрудников метеослужбы

Сенатор США сообщила о сокращении 880 сотрудников метеослужбы NOAA

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, сенатор США от штата Вашингтон Мария Кантуэлл заявила о сокращении не менее 880 сотрудников в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Сенатор Кантуэлл, представляющая Демократическую партию, утверждает, что такие сокращения могут серьезно подорвать способность агентства прогнозировать экстремальные погодные явления, включая ураганы, лесные пожары и наводнения. В своем заявлении она подчеркнула важность своевременного прогнозирования для защиты жизни и имущества граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца, более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие, предложенное Дональдом Трампом, а ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с компенсацией.