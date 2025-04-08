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Стихия в США унесла жизни 24 человек
Число жертв штормов и торнадо в США достигло 24 человек
Число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США увеличилось до 24 человек, причем основная доля погибших приходится на штат Теннесси, где погибли десять человек.
Как сообщает CBS, количество жертв непогоды на территории Соединенных Штатов возросло до 24 человек. Мощные штормы, наводнения и торнадо обрушились на семь штатов, при этом больше всего пострадал штат Теннесси. В Теннесси прошли мощные торнадо и сильные наводнения, унесшие жизни десятка человек.
В штате Кентукки в результате наводнений погибли пять жителей, власти Миссури подтвердили гибель трех человек. По два человека погибли в Арканзасе и Джорджии, а в Индиане и Миссисипи погиб по одному человеку.
Спасательные службы Теннесси, совместно с властями, заняты оценкой ущерба и рассматривают возможность объявления режима крупномасштабного бедствия федерального уровня. В нескольких городах уже объявлена эвакуация населения, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США накануне увеличилось до 20 человек, среди жертв есть дети и подростки.
В марте число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек, сообщало ABC News.
При этом более 880 сотрудников были уволены из Национального управления океанических и атмосферных исследований в США, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.