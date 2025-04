Стихия в США унесла жизни 24 человек

Экс-королева красоты погибла в Мьянме, пытаясь спасти ребенка при землетрясении

Tекст: Антон Антонов

«Королеву красоты нашли погребенной под зданием после того, как она пыталась спасти ребенка во время землетрясения в Мьянме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Need To Know.

Спасатели обнаружили тело девушки после разбора завалов 12-этажного дома. Сили Ми было 28 лет. Она стала первой обладательницей титула «Мисс туризм Мьянма» в 2018 году. Она также представляла страну на международном конкурсе «Мисс туризм мира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Мьянме погибли 3564 человека. Спасатели МЧС России работают в Мандалае, пострадавшем от землетрясения.