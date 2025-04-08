Стихия в США унесла жизни 24 человек

Число жертв штормов и торнадо в США достигло 24 человек

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает CBS, количество жертв непогоды на территории Соединенных Штатов возросло до 24 человек. Мощные штормы, наводнения и торнадо обрушились на семь штатов, при этом больше всего пострадал штат Теннесси. В Теннесси прошли мощные торнадо и сильные наводнения, унесшие жизни десятка человек.

В штате Кентукки в результате наводнений погибли пять жителей, власти Миссури подтвердили гибель трех человек. По два человека погибли в Арканзасе и Джорджии, а в Индиане и Миссисипи погиб по одному человеку.

Спасательные службы Теннесси, совместно с властями, заняты оценкой ущерба и рассматривают возможность объявления режима крупномасштабного бедствия федерального уровня. В нескольких городах уже объявлена эвакуация населения, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США накануне увеличилось до 20 человек, среди жертв есть дети и подростки.

В марте число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек, сообщало ABC News.

При этом более 880 сотрудников были уволены из Национального управления океанических и атмосферных исследований в США, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.