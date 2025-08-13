Эрдоган напомнил Грузии о возвращении турок-месхетинцев

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В грузинских СМИ и соцсетях отмечают, что Грузия воздерживается решать этот вопрос уже несколько десятилетий, хотя взяла на себя соответствующее обязательство при вступлении в Совет Европы в 1999 году.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили процесс организованного возвращения турок-месхетинцев, который должен был пройти в течение двух лет, планировали начать в 2011 году. При этом называлась цифра в семь тысяч человек из числа потомков выселенных из Грузии примерно 20 тыс. семей турок-месхетницев. Однако это не произошло по неизвестным причинам.

Нынешние власти страны до сих пор избегали обсуждать этот вопрос.

Реджеп Эрдоган заявил об «ожиданиях относительно безопасного и достойного возвращения» и выразил готовность оказать помощь «продвижению процесса».

Турки-месхетинцы изначально были выселены в страны Центральной Азии. В результате известных Ферганских событий от 1989 года большинство турок-месхетинцев и их потомков расселились в России, еще часть – в Азербайджане.

Грузинские СМИ и пользователи социальных сетей считают небезопасным возвращение месхетинцев на историческую родину в компактно населенный армянами регион Самцхе-Джавахети, а также подчеркивают, что это будет способствовать росту влияния Турции на Грузию.

Аналитик Давид Картвелишвили из консервативного движения «Сила народа» не видит возможности начать процесс в ближайшие годы, полагая, что власти Грузии будут «оказывать сопротивление юридически и бюрократически».

По его мнению, в долгосрочной перспективе «теоретически возможно возвращение отдельных индивидуумов, что уже происходило в последние годы без излишнего шума, неофициально и не в массовом порядке».

Также этот эксперт не исключает, что президент Турции затронул тему из расчета на внутреннего потребителя, чтобы усилить свои позиции внутри страны как лидера, заботящегося о всех турках, где бы они не проживали.