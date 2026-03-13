Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Дрон-разведчик США заметили у берегов Ирана в Персидском заливе
Американский беспилотник MQ-4C Triton вел разведку у АЭС Бушер в Иране
Американский беспилотник MQ-4C Triton несколько часов летал рядом с побережьем Ирана, приблизившись к району атомной электростанции Бушер, сообщают информагентства.
Разведывательный беспилотник ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton провел наблюдательный полет над акваторией Персидского залива у побережья Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.
Аппарат стартовал с военной авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, и приблизился к иранскому городу Бушер. В этом районе находится единственная атомная электростанция Ирана.
Как отмечается, дрон находился в непосредственной близости от территории страны в течение нескольких часов, после чего направился в сторону Саудовской Аравии. Сейчас MQ-4C Triton предположительно возвращается на базу Сигонелла.
Ранее власти Ирана заявили о бегстве флота США из Персидского залива. До этого иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов, и эта сумма не окончательная.