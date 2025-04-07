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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    13 комментариев
    7 апреля 2025, 09:43 • Новости дня

    Число погибших из-за непогоды в США достигло 20 человек

    ABC: Число жертв штормов и торнадо в США достигло 20 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Число погибших в результате штормов, наводнений и торнадо в США с минувшей среды увеличилось до 20 человек, среди жертв есть дети и подростки.

    Число погибших из-за экстремальных погодных условий в США достигло 20 человек, сообщает ABC. Стихия обрушилась на страну в среду и продолжает уносить жизни. Среди жертв – двое в Джорджии, один в Теннесси, пятилетний ребенок в Арканзасе и 16-летний пожарный-доброволец в Миссури.

    Национальная метеорологическая служба США предупредила о продолжающейся угрозе наводнения в бассейнах рек Миссисипи и Огайо, а также в более чем половине округов штатов Алабама и Джорджия. Предупреждение о заморозках охватывает штаты Техас, Оклахому, Канзас, Миссури, Арканзас, Иллинойс, Индиану, Огайо и Кентукки.

    Ранее NWS отмечала, что угроза штормов и торнадо затрагивает девять штатов, включая Арканзас, Луизиану и Техас. В Алабаме, Оклахоме, Огайо и Мичигане ожидается сильный ветер и наводнения, передает РИА «Новости».

    В марте сообщалось, что число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек.

    Между тем в США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.

    5 апреля 2025, 21:21 • Новости дня
    Ураган в Иркутской области оставил без света более 100 тыс. домов

    В Иркутской области ураган обесточил более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    Как сообщает Telegram-канал МЧС Иркутской области, ураганный ветер в регионе достигал скорости 34 м/с. Из-за этого превентивно отключили электричество в 101306 домах в 613 населенных пунктах по восьми районам области. Ветер в некоторых местах сохраняется на уровне 15-29 м/с.

    В Тайшетском районе ветер сорвал крыши с десяти зданий, повалил деревья и ограждения, вызвав техногенные пожары. В Нижнеудинском районе в поселке Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая. В городе Тулуне пожар охватил три жилых дома и склад площадью 2,5 тыс. кв. метров, все возгорания ликвидированы.

    В Тулунском районе в поселке Ук пожар уничтожил три жилых дома и баню на площади 110 кв.метров. В Братском районе в поселке Бамбуй пожар охватил 18 садовых участков и сухую растительность на общей площади 1050 кв. метров, пожар локализован.

    Погибших и пострадавших нет, но воздействие ветра продолжится до утра 6 апреля, предупредили спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в селе Ермаковское Красноярского края ураган обрушил 35-метровую трубу котельной, оставив без тепла более 2 тыс. жителей и несколько административных зданий.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

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    5 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС

    В Хакасии из-за непогоды и пожаров введен режим ЧС, пострадали четыре человека

    В Хакасии из-за пожаров и сильного ветра объявили режим ЧС
    @ t.me/konovalov_khakasia19

    Tекст: Мария Иванова

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных порывов ветра, которые обострили пожарную обстановку и привели к возникновению 43 очагов пожаров, повреждению крыш домов, падению деревьев и пострадавшим в Абакане.

    Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На оперативном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение из-за ухудшения пожарной обстановки вследствие сильных порывов ветра.

    На территории республики зарегистрировано 43 очага пожаров. В тушении задействованы 249 человек и 78 единиц техники. Самые сложные условия наблюдаются в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке и Очурском сельсовете. Из-за сильного ветра в ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение, и ведутся работы по его восстановлению.

    В городах Абакан, Черногорск и Усть-Абаканском районе повреждены крыши домов и социальных объектов, повалены деревья и повреждены автомобили. В Абакане зарегистрировано четверо пострадавших. На 66 км трассы Абакан – Саяногорск ограничено движение автомобилей.

    К тушению пожаров привлечены все подразделения пожарной службы, добровольная пожарная охрана и патрульные группы муниципалитетов. Весь резерв техники введен в боевой расчет. Граждан призывают сообщать о пожарах по телефонам 101 или 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае и в Хакасии начались масштабные пожары, для борьбы с которыми были направлены два пожарных поезда.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    5 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У побережья Папуа-Новой Гвинеи случилось землетрясение магнитудой 7,2, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

    Около 20.04 UTC (23.04 мск) зафиксировали подземный толчок к 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе, передает «Газета.Ru» со ссылкой EMSC.

    В населенном пункте проживает свыше 18 тыс. человек, очаг землетрясения находился на глубине 49 километров.

    Информации о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Мьянме погиб 3 тыс. 301 человек.

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    5 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома

    Из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома в Нижнеудинске

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Кобзева, в результате ураганного ветра в Иркутской области возникли пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук. По словам губернатора, в Нижнеудинске огонь охватил различные части города, включая улицу Подгорную, а в Уке горят несколько домов.

    Порывы ветра достигают скорости 25 м/с и также затронули Тайшет, Тулун и Чуну. В Тайшете ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья на машины и дороги. Жертв нет, городские службы активно работают над устранением последствий, включая освобождение дорог от упавших деревьев.

    В Чунском муниципальном округе зафиксированы падения опор и повреждение кровель. В Тулуне отключена линия электропередач. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение с прогнозами ветра до 35 м/с и возможностью снегопадов и гололедицы.

    В Красноярском крае ураган также привел к повреждениям и угрозам пожаров. По словам губернатора Михаила Котюкова, идет вторая волна урагана, что увеличивает риск ландшафтных пожаров. В регионе отключены от электричества 94 населенных пункта, а жителям рекомендуется оставаться дома и избегать открытого огня на улице, передает ТАСС.

    В Хакасии число пострадавших от ураганного ветра достигло 11 человек. Пресс-служба Минздрава республики уточняет, что в медицинские учреждения с различными травмами обратились 11 человек, из них пятеро были госпитализированы. Среди госпитализированных трое находятся в Абаканской межрайонной больнице, двое – в Саяногорской. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение.

    Ранее в Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки на площади 1 тыс. кв. метров.

    Региональное управление МЧС сообщало, что пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский, из-за пала прошлогодней травы и сильного ураганного ветра.

    В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который обострил пожарную обстановку и привел к возникновению 43 очагов пожаров.

    Мощный штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, вследствие чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

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    6 апреля 2025, 07:13 • Новости дня
    Наводнения в США унесли жизни 16 человек

    Наводнения в центральных штатах США привели к гибели 16 человек и эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрушительные наводнения в центральной части США унесли жизни шестнадцати человек и вызвали массовые перебои в авиасообщении и энергоснабжении.

    Наводнения в центральных штатах США унесли жизни шестнадцати человек, сообщает CNN. Мощные ливни стали причиной экстремальных условий, привели к экстренной эвакуации и перекрытию дорог. Более шести тыс. авиарейсов были задержаны, а множество домов остались без электричества.

    Наибольший риск паводков угрожает 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. В штатах Арканзас, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, четвертый, уровень угрозы. Метеорологи называют продолжающиеся ливни «беспрецедентными вне сезона ураганов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате наводнений в США, вызванных обильными осадками, погибли 14 человек, и еще несколько остаются пропавшими без вести.

    В 2024 году США столкнулись с 27 масштабными природными катастрофами, ущерб от которых превысил 182 млрд долларов, как заявили в Госдепе.

    На улицах и в домах городов Флориды замечены крокодилы, вытесненные из среды обитания ураганом «Милтон», который обрушился на штат с разрушительной силой.

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    5 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Названа вероятная причина массовых пожаров в Красноярском крае

    Пал травы и сильный ветер вызвали массовые пожары в Красноярском крае

    Tекст: Евгения Караваева

    В Красноярском крае из-за пала травы и ураганного ветра возникли многочисленные пожары, охватившие несколько районов региона, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский.

    Как сообщает регональное управление МЧС, пожары охватили южные районы Красноярского края, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский. Причиной возгорания стал пал прошлогодней травы в сочетании с сильными порывами ураганного ветра. В результате возгорания зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе, а также в деревне Каптырево в Шушенском районе и в районе села Знаменка в Мичуринском районе.

    За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Гражданам придется платить от пяти до пятнадцати тыс. рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от сорока до шестидесяти тыс. рублей. Штрафы для юридических лиц составят от 300 до 400 тыс. рублей.

    С начала года в регионе зафиксировано более 60 пожаров сухой растительности, охвативших около 250 га. Палы травы запрещены, так как они негативно влияют на здоровье людей, особенно с заболеваниями легких, и уничтожают мелких животных и насекомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на горе Машук произошел пожар, охвативший 1 тыс. кв. метров сухой растительности, однако огонь удалось локализовать. В Хоринском районе Бурятии начался лесной пожар на территории площадью один гектар, в тушении которого участвовали 12человек и две единицы техники.

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    6 апреля 2025, 03:56 • Новости дня
    В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 23 гектара

    В Бурятии в Кижингинском и Еравнинском пожары распространились на 23 гектарах

    Tекст: Денис Тельманов

    Два лесных пожара охватили 23 гектара в Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

    Как сообщает РИА «Новости», в Кижингинском и Еравнинском районах Бурятии продолжают тушить два лесных пожара, охвативших в общей сложности 23 гектара. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания были обнаружены на лесном фонде республики за последние сутки.

    Согласно имеющейся информации, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов. Основными причинами возгораний стали переход огня с других категорий земель и неосторожное обращение с огнем, что способствовало распространению огня на лесные массивы.

    Для ликвидации пожаров задействованы пятьдесят четыре человека и десять единиц лесопожарной техники. В связи с опасностью новых возгораний, в Бурятии с четвертого апреля введен особый противопожарный режим, ограничивающий доступ в леса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае из-за пала травы и ураганного ветра возникли многочисленные пожары, охватившие несколько районов региона, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский.

    Лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

    Нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах может привести к штрафам до 30 тыс. рублей, как сообщил депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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    5 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у северных Курил в Тихом океане

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья северных Курил в 158 км южнее Северо-Курильска.

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья северных Курил. Событие зафиксировано в Тихом океане 5 апреля в 19.22 по местному времени (11.22 мск). Эпицентр находился на расстоянии 158 км южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, при этом очаг залегал на глубине 41 км, передает РИА «Новости».

    По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами также не была объявлена.

    Землетрясение не вызвало разрушений и не представило угрозы для жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов.

    До этого землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у Курильских островов, эпицентр находился недалеко от Кунашира, на глубине 46 километров.

    Некоторое повышение сейсмической активности на планете ожидается в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, заявил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

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    6 апреля 2025, 02:59 • Новости дня
    Пять самолетов направили в Минводы из-за тумана в Сочи

    Пять рейсов перенаправили в Минеральные Воды из-за тумана в Сочи

    В связи с сильным туманом в Сочи пять рейсов были перенаправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды, согласно информации из телеграм-канала аэропорта Сочи.

    Как передает ТАСС, в городе Сочи наблюдается сильный туман, который может продлиться в течение суток 6 апреля. На 02:25 по московскому времени экипажи пяти рейсов приняли решение направить самолеты на запасной аэродром в Минеральные Воды для обеспечения безопасности полетов.

    В телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили: «В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он может сохраниться в течение суток 6 апреля. По состоянию на 02:25 (мск), 06.04.2025 экипажами пяти рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об уходе на запасной аэродром (в Минеральные Воды)».

    Все службы аэропорта Сочи переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно обслуживать самолеты и пассажиров в условиях сложных метеоусловий. Пассажиры перенаправленных рейсов могут обратиться в службы аэропорта для получения актуальной информации о своих полетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, низкая видимость в районе аэропорта Сочи 3 апреля вынудила девять самолетов направиться на запасные аэродромы, включая Грозный и Махачкалу, что привело к задержкам вылетов. Командиры шести воздушных судов, направлявшихся в Сочи, 5 апреля решили уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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    6 апреля 2025, 06:26 • Новости дня
    В Приангарье из-за сильного ветра пострадали шесть взрослых и ребенок

    В Иркутской области из-за ветра пострадали 7 человек и сгорело 17 домов

    Tекст: Денис Тельманов

    Семь человек, включая ребенка, получили травмы из-за сильного ветра в Иркутской области, где также сгорело 17 домов, повреждено 40 кровель и более 100 тыс. домов остались без света.

    По информации, предоставленной губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в его телеграм-канале, в результате сильного ветра в регионе пострадали семь человек, включая одного ребенка. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации они отказались.

    Как пишет ТАСС, ветер также вызвал пожары, в результате которых сгорели 17 жилых домов. Порывами ветра были повреждены 40 кровель, 18 деревьев, 12 опор линий электропередач и 2 автобусные остановки. В результате 46 населенных пунктов остались без электричества.

    По словам губернатора, холодный фронт больше не представляет угрозы для региона, однако усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшее время. Штормовое предупреждение в регионе объявлено на 6 апреля, прогнозируется ветер до 34 м/с, дождь, переходящий в снег, и гололедица.

    Ранее, 5 апреля, штормовой ветер обрушился на ряд регионов Сибири, включая Кузбасс, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Новосибирскую и Иркутскую области. В этих регионах зафиксированы массовые отключения электроэнергии и усиление ветра до ураганного, способствующего пылевым бурям и распространению пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ураганный ветер в Иркутской области привел к отключению электроснабжения в восьми районах, оставив без света более 100 тыс. домов.

    В Иркутской области ураганный ветер, достигающий 25 метров в секунду, вызвал пожары в Нижнеудинске и деревне Ук, где загорелись дома, а также повредил крыши и повалил деревья в Тайшете, Тулуне и Чунском муниципальном округе.

    Мощный штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края и в Хакасии, в результате чего «Россети Сибирь» ввели особый режим работы.

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    6 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    В Красноярский край направили энергобригады из Кузбасса, Томска и Тувы

    Бригады из Тувы, Кемеровской и Томской областей направили в Красноярский край

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноярский край направили энергетиков из Тувы, Кузбасса и Томска для восстановления поврежденных ураганом линий электропередачи.

    Как сообщает ТАСС, в Красноярский край прибыли бригады энергетиков из Тувы, Кемеровской и Томской областей, чтобы восстановить электроснабжение, нарушенное ураганным ветром. Пресс-служба компании «Россети Сибирь» отметила, что на помощь коллегам в Ачинск дополнительно прибыли шесть сводных бригад «Россети Томск» и 12 единиц техники.

    Решение о направлении дополнительных сил из других регионов было принято на оперативном штабе «Россети Сибирь». В настоящее время на ликвидации последствий непогоды участвуют 192 аварийно-восстановительные бригады, что составляет 392 человека и 205 единиц техники.

    Специалисты проверяют состояние линий электропередачи, выявляют места повреждений и оперативно восстанавливают пострадавшие участки сети. Работы будут продолжаться до тех пор, пока электроснабжение не будет полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона на фоне сильного ветра, в Алтайском крае балкон дома обрушился из-за аналогичных погодных условий, а также названа вероятная причина массовых пожаров в Красноярском крае.

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    5 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Ураган в Красноярском крае обрушил трубу котельной

    Сильный ветер в селе Ермаковское разрушил 35-метровую трубу котельной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате урагана в селе Ермаковское Красноярского края обрушилась 35-метровая труба котельной, оставив без тепла более двух тысяч жителей и несколько административных зданий.

    Как передает ТАСС, в селе Ермаковское Красноярского края из-за сильных порывов ветра обрушилась 35-метровая труба центральной котельной. В результате происшествия работа котельной временно приостановлена. Без тепла остались более двух тысяч жителей и административные здания.

    Власти района объявили режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ведутся работы по установке временной дымовой трубы для восстановления теплоснабжения. Прокуратура Красноярского края проверит соблюдение теплоснабжающей организацией требований закона о промышленной безопасности, а также строительных норм и правил при эксплуатации котельной и ее подготовке к отопительному сезону.

    Представители прокуратуры отметили, что также будут проверены действия ответственных лиц во время подготовки котельной к отопительному сезону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, в то время как в Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома. Сообщалось, что вероятной причиной массовых пожаров в Красноярском крае стали сильные ветра и сухая погода.

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    6 апреля 2025, 08:44 • Новости дня
    В Минусинске эвакуировали жителей из-за урагана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минусинске Красноярского края временно эвакуировали жильцов более тысячи домов, оставшихся без света из-за ураганного ветра, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Дмитрий Меркулов.

    По его словам, временная эвакуация жителей Минусинска началась из-за отключения электричества, передает ТАСС. Без света остались более 1 тыс. домовладений после ураганного ветра. Жильцы были размещены в гимназии №1 на проезде Сафьяновых, где обеспечены горячим питанием и теплом до восстановления электроснабжения. Меркулов сообщил, что энергетики работают над восстановлением электросети и планируют завершить работы до конца суток. Он также отметил, что старожилы не помнят таких сильных ветров в крае, как в этот раз. В восточной части региона ситуация наиболее серьезная.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра. В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома. Также сообщалось, что в Красноярском крае назвали вероятную причину массовых пожаров.

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    6 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    Ураганный ветер в Сибири объяснили перепадом давления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сибири сильные ураганные ветры, достигавшие скорости до 36 м/с, были вызваны столкновением циклона и антициклона, что привело к резкому перепаду давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    В эти выходные Сибирь столкнулась с мощным ураганным ветром, причиной которого стала зона значительного перепада давления и температур. Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что появление ветра обусловлено взаимодействием мощного циклона и антициклона, что создало резкие перепады давления в атмосфере.

    Вильфанд уточнил, что данное явление связано с так называемым высокоградиентным полем. Это происходит, когда на небольшой территории сталкиваются области низкого и высокого давления, что сопровождается значительными перепадами температур. В результате, в некоторых районах Сибири скорость ветра достигала 33-36 м/с.

    По данным Вильфанда, ветер начал стихать к вечеру воскресенья, и, по прогнозам, к утру понедельника порывы будут значительно слабее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, а в Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра; кроме того, в Красноярском крае сообщалось, что вероятной причиной массовых пожаров стали погодные условия.

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    6 апреля 2025, 07:36 • Новости дня
    Циклон «Зион» принес в московский регион до 15 мм осадков

    На юге московского региона выпало до 15 мм осадков из-за циклона «Зион»

    Tекст: Денис Тельманов

    Циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах.

    Циклон «Зион» принес в московский регион значительное количество осадков, передает РИА «Новости». В ночь на сегодня в столице выпало 3 миллиметра осадков, в то время как в южной части области уровень осадков достиг более высоких значений: в Наро-Фоминске выпало 7 миллиметров, в Коломне – 9 миллиметров, в Серпухове – 10 миллиметров, а в Михнево – 15 миллиметров. Это составляет 43% от месячной нормы.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Центральной России наибольшее количество осадков зафиксировано в Калуге, где также выпало 15 миллиметров. Снегопады распространяются широтно с запада на восток, охватывая Смоленскую, Калужскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Южнее осадки постепенно переходят в дождь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в эти выходные ожидается снег и гололедица, температура может опуститься ниже нуля.

    Семь человек, включая ребенка, получили травмы из-за сильного ветра в Иркутской области, где также сгорело 17 домов, повреждено 40 кровель и более 100 тыс. домов остались без света.

    В начале следующей недели в центральной России ожидается резкое похолодание с 7 по 9 апреля, когда температура упадет на 5-9 градусов ниже нормы, затронув более десяти регионов.

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