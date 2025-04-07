Число погибших из-за непогоды в США достигло 20 человек

ABC: Число жертв штормов и торнадо в США достигло 20 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших из-за экстремальных погодных условий в США достигло 20 человек, сообщает ABC. Стихия обрушилась на страну в среду и продолжает уносить жизни. Среди жертв – двое в Джорджии, один в Теннесси, пятилетний ребенок в Арканзасе и 16-летний пожарный-доброволец в Миссури.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о продолжающейся угрозе наводнения в бассейнах рек Миссисипи и Огайо, а также в более чем половине округов штатов Алабама и Джорджия. Предупреждение о заморозках охватывает штаты Техас, Оклахому, Канзас, Миссури, Арканзас, Иллинойс, Индиану, Огайо и Кентукки.

Ранее NWS отмечала, что угроза штормов и торнадо затрагивает девять штатов, включая Арканзас, Луизиану и Техас. В Алабаме, Оклахоме, Огайо и Мичигане ожидается сильный ветер и наводнения, передает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек.

Между тем в США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.