Жертвами шторма в США стали 28 человек

Tекст: Антон Антонов

Шторм с торнадо и порывами ветра до 130 км/ч обрушился на США, угрожая миллионам жителей. Метеорологи предупреждают об усилении шторма и призывают к осторожности, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.

Из 28 погибших 15 стали жертвами торнадо, остальные скончались из-за последствий ураганных ветров и пожаров. Ранее стихия вызвала разрушительные пожары и пыльные бури в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.

По данным телеканала, шторм продолжает движение на восток, представляя угрозу для Среднего Запада и Юга США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о самых смертоносных и разрушительных ураганах в истории США. В феврале в США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.