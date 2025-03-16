После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Жертвами шторма в США стали 28 человек
Число жертв мощного шторма, обрушившегося на США, достигло 28 человек, сообщает ABC News.
Шторм с торнадо и порывами ветра до 130 км/ч обрушился на США, угрожая миллионам жителей. Метеорологи предупреждают об усилении шторма и призывают к осторожности, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.
Из 28 погибших 15 стали жертвами торнадо, остальные скончались из-за последствий ураганных ветров и пожаров. Ранее стихия вызвала разрушительные пожары и пыльные бури в штатах Канзас, Техас и Оклахома, где погибли 13 человек.
По данным телеканала, шторм продолжает движение на восток, представляя угрозу для Среднего Запада и Юга США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о самых смертоносных и разрушительных ураганах в истории США. В феврале в США из Национального управления океанических и атмосферных исследований были уволены более 880 сотрудников, что, по мнению сенатора Марии Кантуэлл, ослабляет способности страны прогнозировать экстремальные погодные явления.