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    13 октября 2024, 19:50 • Справки

    Страшнее «Милтона»? Самые смертоносные и разрушительные ураганы в истории США

    Страшнее «Милтона»? Самые смертоносные и разрушительные ураганы в истории США
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    История США неразрывно связана с ураганами. Эти мощные атмосферные вихри не раз обрушивались на Восточное побережье страны, оставляя после себя разрушения и человеческие жертвы. Вспомним самые сильные и страшные ураганы, которые обрушивались на территорию Соединенных Штатов в XXI веке. Сейчас в США подводят итоги очередного разрушительного урагана «Милтон».

    Ураган «Хелен», 2024 год

    Сильнейший за всю историю наблюдений ураган, обрушившийся на регион Биг-Бенд во Флориде, и самый смертоносный ураган в Атлантике.

    «Хелен» начала формироваться 22 сентября в западной части Карибского моря. Приблизившись к полуострову Юкатан, превратилась в тропический шторм, тогда и получила имя собственное. Переросла в ураган ранним утром 25 сентября. Вечером 26 сентября достигла четвертой категории и вышла на сушу в районе Биг-Бенд во Флориде с максимальной скоростью ветра 220 километров в час.

    27 сентября «Хелен» превратилась в постиндустриальный циклон над штатом Теннесси. Затем шторм остановился над штатом и рассеялся 29 сентября.

    Во Флориде и Джорджии было объявлено чрезвычайное положение, ожидался очень высокий штормовой нагон вдоль побережья и порывы ураганной силы вплоть до Атланты. «Хелен» быстро продвигалась вглубь страны, ливни стали причиной наводнений, особенно сильно ударивших по западной части Северной Каролины, Восточному Теннесси и юго-западной Вирджинии. Кроме того, ураган породил многочисленные торнадо.

    В результате погибли не менее 214 человек. Экономический ущерб оценивают в 38,5 млрд долларов.

    Ураган «Иэн», 2022 год

    Считается самым смертоносным ураганом, обрушившимся на штат Флорида после урагана в День труда в 1935 году.

    Возник в результате тропической волны, прошедшей от побережья Западной Африки и через центральную тропическую Атлантику в направлении Наветренных островов. Волна переместилась в Карибское море 21 сентября, принеся на Тринидад и Тобаго проливные дожди и порывистый ветер. Утром 23 сентября сформировалась тропическая депрессия, которая стала быстро усиливаться, и, превратившись в ураган третьей категории, обрушился на Кубу, вызвав там масштабные наводнения.

    «Иэн» перерос в ураган пятой категории со скоростью 260 километров в час утром 28 сентября и сошел на берег на юго-западе Флориды. Объединившись с несколькими другими штормами, стал пятым по силе ураганом. Продвинувшись вглубь США, быстро ослаб до тропического шторма, переместился обратно в Атлантику, где вновь усилился до урагана, а после этого, 30 сентября, обрушился на Южную Каролину. К началу следующего дня «Иэн» полностью рассеялся.

    В результате урагана погибли, по официальным данным, 161 человек: пятеро на Кубе, 150 человек во Флориде, пятеро в Северной Каролине и одна жертва была в Вирджинии.

    Ущерб от урагана оценили в 113 млрд долларов. Стихийное бедствие оказалось третьим по стоимости в истории США, уступив только «Катрине» 2005 года и «Харви» 2017 года.

    Наибольший ущерб вызвало наводнение, произошедшее из-за штормовой волны высотой до 4,6 метра. Особенно пострадали города Форт-Майерс, Кейп-Корал и Неаполь.

    Ураган «Вильма», 2005 год

    Второй по мощности тропический циклон в Западном полушарии по барометрическому давлению после урагана «Патрисия» в 2015 году. На пике развития глаз урагана «Вильма» сузился до рекордно минимального диаметра в 3,7 километра.

    Образовался в Карибском море недалеко от Ямайки 15 октября и за два дня перерос в тропический шторм. 18 октября «Вильма» переросла в ураган пятой категории со скоростью ветра 295 км/ч. Прежде чем он достиг полуострова Юкатан 20 и 21 октября, скорость урагана выровнялась и снизилась до 240 км/ч. Когда «Вильма» обрушилась на мыс Романо во Флориде, ее скорость достигала 190 км/час.

    На Флориду обрушились сильные ветры. Штормовым нагоном затопило прибрежные районы. В этом штате ущерб составил около 19 млрд долларов, погибли 30 человек.

    В общей сложности (в США, на Гаити, Ямайке и Кубе, а также в Мексике) было зарегистрировано по меньшей мере 52 случая гибели людей, а ущерб составил 26,5 млрд долларов, большая часть из которых пришлась на США.

    Ураган «Катрина», 2005 год

    Тропический циклон образовался 23 августа 2005 года, на следующий день усилился до тропического шторма и направился в сторону Флориды. 25 августа он усилился до урагана, 26 августа вошел в Мексиканский залив, все набирая разрушительную мощь. Там же, в Мексиканском заливе, «Катрина» усилилась до урагана пятой категории и вышла на берег 29 августа над юго-востоком Луизианы и Миссисипи.

    В результате стихийного бедствия погибли, как сообщалось сначала, 1833 человека. Однако много лет спустя, 4 января 2023 года, Национальный центр по изучению ураганов (NHC) признал непосредственными жертвами урагана «Катрина» только 1392 человека.

    С основными последствиями удара стихии столкнулся город Новый Орлеан и его окрестности. Большинство жертв было связано с наводнением, вызванным конструктивными недостатками системы защиты от наводнений, в частности дамб вокруг населенного пункта. На несколько недель 80% города и обширные территории в округе оказались затоплены. Большая часть транспортных и коммуникационных объектов Нового Орлеана была разрушена. Люди, не успевшие или не пожелавшие эвакуироваться, а их были десятки тысяч, лишились доступа к еде, остались без жилья и всего необходимого.

    Согласно проведенным впоследствии расследованиям, Инженерный корпус армии США, спроектировавший и построивший дамбы в регионе несколькими десятилетиями ранее, несет ответственность за выход из строя систем защиты от наводнений. Федеральные суды, однако, отказались привлекать Корпус морской пехоты к ответственности19.

    Последовали громкие отставки. Ураган стал причиной жесткой критики в адрес мэра Нового Орлеана Рэя Нэгина, губернатора Луизианы Кэтлин Бланко и президента США Джорджа Буша – младшего.

    Экономический ущерб стихийного бедствия, по официальным данным, составил 108 млрд долларов.

    «Катрина» стала 11-м по счету штормом, получившим имя собственное.

    Ураган «Жанна», 2004 год

    Обрушился на Карибский бассейн и Восточное побережье США 13 сентября 2004 года, став одним из самых разрушительных и смертоносных тропических циклонов в истории региона.

    Несмотря на то, что первоначально он не представлял серьезной угрозы, быстро усиливаясь, «Жанна» превратилась в мощный ураган. Он прошел над несколькими островами Карибского бассейна, вызвав обширные разрушения, а затем достиг берегов США.


    Наиболее сильный удар «Жанна» нанесла по Гаити, где вызвала масштабные наводнения и оползни. Также пострадали Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико. В США удар пришелся по штату Флорида, где бушевали сильные ветры, ливни переходили в наводнения. Затем он продолжил движение на север, затрагивая несколько штатов Восточного побережья.

    Экономический ущерб от «Жанны» на американской территории превысил 7,6 млрд долларов, в Доминиканской Республике его оценили в 270 млн долларов, а в Пуэрто-Рико – в 169,5 млн долларов. Пострадали жилые дома, предприятия, инфраструктура. Многие люди остались без крова и средств к существованию.

    Этот ураган стал одним из самых смертоносных атлантических ураганов. На Гаити, по официальным данным, погибли 3006 человек, из которых 2800 человек – в городе Гонаиве, который оказался почти смыт наводнениями и оползнями. В Доминиканской Республике погибли 18 человек, в Пуэрто-Рико – восемь человек, пять человек – в США.

    Ураган «Чарли», 2004 год

    Считается одним из сильнейших ураганов, когда-либо обрушивавшихся на Соединенные Штаты. Третий в истории именованный шторм. Продолжался с 9 по 15 августа, достигал 240 км/ч на пике интенсивности.

    Медленно продвигаясь по Карибскому морю, в пятницу, 13 августа, «Чарли» ударил по Кубе, где в результате погибли четверо человек.

    Максимальный удар пришелся на юго-запад Флориды. В городе Уочул округа Харди порывы ветра достигали 237 км/ч, в центре города на Мейн-стрит обрушились здания.

    Ураган со скоростью 171 км/ч прошел через центр столичного региона Орландо. В городе Уинтер-Парк, где росли старые крупные дубы, до этого не сталкивавшиеся с таким напором стихии, деревья стали обрушиваться на электростанции, дома и автомобили, их массивные корни вскрывали подземные водопроводные и канализационные сети.

    «Чарли» застал многих жителей Флориды врасплох, поскольку неожиданно сменил направление – по прогнозам он должен был ударить дальше на север, в районе Тампы. Порывы ветра до 116 км/ч были зафиксированы в Чесапикском заливе в Вирджинии. Выпало до 94 мм осадков. В Чесапикском заливе и в Вирджиния-Бич прошел торнадо, а в Род-Айленде человек утонул в отбойном течении.

    В США погибли десять человек. Всего число жертв урагана, который затронул также Ямайку, Кубу и Каймановы острова, составило порядка 20 человек.

    Ущерб, по официальным данным, составил 16,9 млрд долларов. На тот момент «Чарли» стал вторым по экономическим последствиям ураганом в американской истории.

    Ураган «Изабель», 2003 год

    Стал мощнейшим тропическим циклоном, который накрыл Восточное побережье США осенью 2003 года. Это стихийное бедствие привело к массовым эвакуациям, разрушениям инфраструктуры и трагическим последствиям для человеческих жизней.

    Сформировался в Атлантическом океане в сентябре. Благодаря благоприятным условиям, к 11 сентября он достиг максимальной силы, скорость ветра составляла до 266 км/ч. «Изабель» присвоили пятую категорию. Зонами бедствия решением президента США Джорджа Буша – младшего были объявлены 36 округов Северной Каролины, 77 округов и независимых городов в Вирджинии, весь штат Мэриленд, все три округа в Делавэре и шесть округов Западной Вирджинии. Но основной удар пришелся на два штата – Северную Каролину и Вирджинию.

    В Северной Каролине штормовой нагон воды от этого урагана смыл часть острова Хаттерас. Сейчас это место неофициально называют заливом «Изабель».

    Экономический ущерб, причиненный стихийным бедствием, оценили в 5,5 млрд долларов. Пострадали тысячи домов, были разрушены дороги, мосты и другие инфраструктурные объекты.

    Кроме того, «Изабель» унесла жизни 51 человека, из которых 16 были напрямую связаны с последствиями стихийного бедствия, еще 35 человек погибли от его последствий. Без электроэнергии в результате удара стихии остались, как сообщалось, 6,6 млн американцев. Восстановление подачи света и воды заняло несколько недель.

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