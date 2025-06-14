Силовики проверили тату-студию жены возможно причастного к атаке БПЛА в Приангарье

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правоохранительных органов посетили тату-студию «Мастерская 9099» в центре Челябинска, принадлежащую Екатерине Тимофеевой – жене Артема Тимофеева, возможного причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области, передает РИА «Новости».

По словам сотрудницы соседнего офиса, «на днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ». Сейчас студия закрыта.

Студия «Мастерская 9099», где в числе мастеров значится сама Екатерина Тимофеева, начала работу в конце 2023 года. Она располагается в офисном здании на пятом этаже в центре города, однако после визита правоохранителей предприятие не работает.

В начале июня стало известно, что Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов) арендовал квартиру в новостройке Челябинска на 17 этаже. 2 июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку, где Тимофеев был указан как возможный участник атаки на аэродром «Белая» в Иркутской области, которая произошла 1 июня.

Минобороны России сообщило, что атаки на военные аэродромы в нескольких регионах, включая Иркутскую область, были совершены с применением FPV-дронов. Все атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания в Мурманской и Иркутской областях оперативно ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

5 июня МВД России объявило Тимофеева в розыск, а 5 июня – его жену Екатерину. 10 июня супругов внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жену подозреваемого в причастности к атаке дронов в Приангарье объявили в розыск. По некоторым данным, она является автором эротических книг.

Министерство внутренних дел объявило в розыск Артема Тимофеева, который считается предполагаемым участником атаки на российские военные аэродромы. У Артема Тимофеева, связанного с атакой на аэродром «Белая», обнаружили регистрацию компании в Краматорске десять лет назад.