Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Появились детали о бизнесе фигуранта атаки в Иркутской области
У Артема Тимофеева, связанного с атакой на аэродром «Белая», обнаружили регистрацию компании в Краматорске десять лет назад.
Согласно регистрационным документам, Тимофеев занимался оформлением бизнеса на Украине. В частности, сообщается, что около десяти лет назад он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью в Краматорске, передает РИА «Новости».
В документах также указывается, что деятельность компании была связана с транспортными перевозками и торговлей. Отмечается, что официально компания продолжала существовать и после смены владельцев в последующие годы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.
Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане. В Челябинске нашли квартиру, где проживал возможный участник атаки беспилотника.