Появились детали о бизнесе фигуранта атаки в Иркутской области

Tекст: Александра Юдина

Согласно регистрационным документам, Тимофеев занимался оформлением бизнеса на Украине. В частности, сообщается, что около десяти лет назад он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью в Краматорске, передает РИА «Новости».

В документах также указывается, что деятельность компании была связана с транспортными перевозками и торговлей. Отмечается, что официально компания продолжала существовать и после смены владельцев в последующие годы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане. В Челябинске нашли квартиру, где проживал возможный участник атаки беспилотника.