Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Жену подозреваемого в причастности к атаке дронов в Приангарье объявили в розыск
Супруга предполагаемого участника атаки дронов на аэродром «Белая» в Иркутской области – Екатерина Тимофеева, уроженка Киева 1990 года рождения, объявлена в розыск.
Жена Артема Тимофеева, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в причастности к атаке дронов на аэродром «Белая» в Иркутской области, также внесена в розыскную базу МВД России, передает РИА «Новости».
В базе указано, что разыскивается Екатерина Владимировна Тимофеева, 1990 года рождения, уроженка Киева. Основание для включения в федеральный розыск и статья уголовного кодекса не уточняются.
Ранее в розыск была добавлена информация по Артему Тимофееву, уроженцу Донецка 1987 года рождения, которого подозревают в причастности к атаке дронов ВСУ на военный аэродром в регионе. По данным администрации города Усть-Кут, ориентировку на мужчину опубликовали в связи с расследованием атаки 1 июня.
Минобороны России заявило, что киевский режим 1 июня совершил теракты с применением FPV-дронов на аэродромах сразу в пяти регионах страны. Все атаки на Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области были отражены, а последствия в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, среди военных никто не пострадал.
Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что дроны были запущены из фуры в поселке Средний, грузовик был уничтожен силами безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга Артема Тимофеева известна как автор эротических романов.
Министерство внутренних дел объявило Артема Тимофеева в розыск как предполагаемого участника атаки на российские военные аэродромы.
Кроме того появились сведения о бизнесе Тимофеева, который фигурирует в деле о нападении на аэродром в Иркутской области.