Жену подозреваемого в причастности к атаке дронов в Приангарье объявили в розыск

Tекст: Мария Иванова

Жена Артема Тимофеева, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в причастности к атаке дронов на аэродром «Белая» в Иркутской области, также внесена в розыскную базу МВД России, передает РИА «Новости».

В базе указано, что разыскивается Екатерина Владимировна Тимофеева, 1990 года рождения, уроженка Киева. Основание для включения в федеральный розыск и статья уголовного кодекса не уточняются.

Ранее в розыск была добавлена информация по Артему Тимофееву, уроженцу Донецка 1987 года рождения, которого подозревают в причастности к атаке дронов ВСУ на военный аэродром в регионе. По данным администрации города Усть-Кут, ориентировку на мужчину опубликовали в связи с расследованием атаки 1 июня.

Минобороны России заявило, что киевский режим 1 июня совершил теракты с применением FPV-дронов на аэродромах сразу в пяти регионах страны. Все атаки на Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области были отражены, а последствия в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, среди военных никто не пострадал.

Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что дроны были запущены из фуры в поселке Средний, грузовик был уничтожен силами безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга Артема Тимофеева известна как автор эротических романов.

Министерство внутренних дел объявило Артема Тимофеева в розыск как предполагаемого участника атаки на российские военные аэродромы.

Кроме того появились сведения о бизнесе Тимофеева, который фигурирует в деле о нападении на аэродром в Иркутской области.