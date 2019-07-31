В ЛНР оценили призыв экс-замгенпрокурора Украины «убивать всех» в Донбассе

«На Украине есть люди, которым не нравится наметившийся диалог в минском и нормандском форматах. Это так называемая «партия войны», которую не устраивает умиротворение», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя слова бывшего первого замгенпрокурора Украины Николая Голомши о том, что конфликт на юго-востоке страны необходимо решать «милитарным путем».

Родион Мирошник отметил, что сейчас есть необходимость в выстраивании диалога как в российско-украинском, так и во внутриукраинском форматах. Также имеет значение ситуация в Европе, которая устала от пятилетнего конфликта.

«Есть масса факторов, которые подталкивают к диалогу. Но на Украине явно есть люди, которых это не устраивает, и их главная задача ­– эту повестку изменить на более радикальную, подтолкнуть к каким-то радикальным действиям тех людей, которые голосовали за Порошенко. Без войны они не присутствуют в украинской повестке, поэтому они делают такие вещи», – добавил Мирошник.

По его словам, заявление Голомши направлено на разрушение наметившегося диалога в минском и нормандском форматах.

Ранее бывший первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что конфликт на юго-востоке страны необходимо решать «милитарным путем».

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости... Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь... Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста: чемодан – вокзал – Россия», – передает РИА «Новости»слова Голомши в эфире телеканала «112 Украина».

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