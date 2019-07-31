В генпрокуратуре Украины призвали «убивать всех» в Донбассе

Первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что конфликт на юго-востоке страны необходимо решать «милитарным путем».

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости... Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь... Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, колаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», – передает РИА «Новости» слова Голомши в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД писала, что Украина мечтает устроить «Бурю» в Донбассе и почему эта идея обречена на провал.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД