Американские СМИ оценили риски НАТО из-за получения Турцией российских С-400

Получив российские комплексы С-400, Турция продемонстрировала США и НАТО, что у нее есть альтернативы, пишет американская The Washington Post. Издание отмечает, что антитурецкие санкции Вашингтона могут еще больше сблизить Москву и Анкару, а также привести к разрыву Турции с НАТО, из-за чего блок потеряет важные стратегические объекты.

Разлад из-за продажи российских комплексов усугубляет более глубокий политический конфликт между Турцией и НАТО, пишет The Washington Post, содержание которой приводит ИноТВ.

Как отмечает WP, в блоке опасаются, что российские военные получат доступ к секретам НАТО. «F-35 не сочетается с российской платформой, которая будет использоваться для получения информации о передовых качествах этого истребителя», – приводит издание заявление Белого дома.

Сделка между Россией и Турцией «поднимает сложные вопросы» внутри НАТО, потому что у Турции «могут быть либо С-400, либо F-35», добавляет газета.

По мнению автора статьи, сделка с С-400 может стать предвестником разрыва Турции с НАТО. В публикации приводится заявление вице-президента США Майка Пенса, по словам которого Америка «не будет сидеть сложа руки, пока союзники по НАТО покупают оружие у противников». Таким образом, по мнению газеты, Реджеп Тайип Эрдоган допустил ситуацию, при которой Турции придется выбирать между членством в НАТО и российским оружием.

«Отсутствие у США гегемонии и контроля над членами НАТО и особенно над Турцией – это новый политический тезис», – приводит газета мнение эксперта.

Кроме того, исключение Турции из программы по производству F-35 может сблизить Анкару с Москвой, что, в свою очередь, означает, что турецким военным придется искать альтернативный малозаметный истребитель. Россия уже предложила Анкаре свои Су-35, напоминает издание. Автор статьи отмечает, что таким образом Турция может стать первым экспортным рынком для передового российского истребителя.

«Если Турция действительно получит передовые истребители из России, трудно представить, как Турция и НАТО смогут восстановить отношения, особенно если Москва будет стоять начеку с дополнительными предложениями по продаже оружия», – говорится в статье.

Автор публикации предупреждает, что НАТО может потерять своего важного стратегического и военного союзника. «Силы НАТО дислоцированы в Турции в связи с кризисом в Сирии, где у альянса и Москвы противоположные интересы. При этом авиабазы на турецкой территории – это важный плацдарм для операций НАТО и США в Ираке и Афганистане», – напоминает издание.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Из-за особой срочности доставку комплексов в Турцию осуществляли самолетами Ан-124 «Руслан».

В США заявляли, что приобретение Турцией С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35. Анкара со своей стороны предупреждала, что исключение Турции из программы по разработке F-35 ослабит Североатлантический альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что сделка по С-400 является важнейшим соглашением современной Турции.