На видео попала стрельба возле кинотеатра во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный мужчина открыл огонь по людям возле кинотеатра.

Камера видеонаблюдения зафиксировала стрельбу, которая произошла накануне на парковке, передает РЕН ТВ.

Преступник, вооруженный травматическим карабином, прицельно стрелял по людям, которые выходили из авто.

В результате стрельбы были ранены два человека. Один из них был ранен в ягодицу, другой в голову. Их в срочном порядке доставили в больницу.

Стрелок уже задержан полицейскими. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее около автовокзала в центре Уфы открыли стрельбу, в результате которой погиб один мужчина и тяжелые ранения получила женщина.