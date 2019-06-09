На вокзале в Уфе произошла стрельба

Около автовокзала в центре Уфы в воскресенье открыли стрельбу, в результате которой погиб один мужчина и тяжелые ранения получила женщина, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова.

Кускарбекова уточнила ТАСС, что женщина госпитализирована и находится в крайне тяжелом состоянии.

В МВД по Башкирии сообщили, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину «Лада-Приора». Погибшим мужчиной является водитель автомобиля, а женщина сидела на пассажирском кресле.

Подозреваемый задержан. Это житель Уфимского района, у него изъято охотничье ружье. Предварительно, причиной преступления стал бытовой конфликт.