Знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург заменили на другой

На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта вместо указателя «Город бесов» появилась табличка «Город храбрых».

Установить табличку «Город храбрых» предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram глава региона отреагировал на появившуюся 17 июня надпись «Город бесов» над табличкой «Екатеринбург».

«Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», – написал Куйвашев.

По информации Ura.ru, размещение табличек – это постановочный проект. Источник агентства сообщил, что его автором стала екатеринбургская пиарщица Аксана Панова.

В настоящее время указатель демонтирован. Тем, кто установил данные таблички, грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщили РИА «Новости» в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Ранее сообщалось, что дорожный знак с надписью «Город бесов», появившийся 17 июня на въезде в Екатеринбург, демонтировали по предписанию автоинспекции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» в связи с акциями против строительства храма Святой Екатерины, проходившими в мае в сквере около Свердловского театра драмы. 16 июня стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства собора в сквере у Свердловского театра драмы.