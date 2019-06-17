На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

Дорожный знак с надписью «Город бесов», появившийся на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово, демонтировали по предписанию автоинспекции, сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

«Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована», – сообщили РИА «Новости» в ГИБДД, напомнив, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 тыс. рублей.

Между тем в социальных сетях появились сообщения, что наклейки с надписью «Город бесов» также появились на остановках общественного транспорта и столбах.

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Не фейк — ее уже успели отснять с разных углов разные людиhttps://t.co/rVZV8x9wUb pic.twitter.com/qMl0fLExuH — The Village Екб (@thevillageekb) 17 июня 2019 г.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» в связи с акциями против строительства храма Святой Екатерины, проходившими в мае в сквере около Свердловского театра драмы. 16 июня стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства собора в сквере у Свердловского театра драмы.