По итогам акции в Екатеринбурге задержаны 26 человек

Правоохранители задержали 26 человек по итогам акции протеста против возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга, сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области.

«По итогам акции задержаны 26 человек», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Во вторник в Екатеринбурге прошла вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы.

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник.

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он призвал стороны конфликта к диалогу, указав, что для верующих восстановление храма святой Екатерины – многолетний вопрос, а для протестующих горожан важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.

Екатеринбургская епархия считает, что акция против строительства церкви в Екатеринбурге была спланирована.

Ситуацию в Екатеринбурге под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.