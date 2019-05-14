Епархия Екатеринбурга отреагировала на акцию против строительства храма

Екатеринбургская епархия прокомментировала акцию в сквере у места строительства церкви в Екатеринбурге, отметив, что она была спланирована.

В обращении епархии указано, что она призывает к сохранению мира и согласия и считает недопустимым «разжигание гражданского противосто­яния в вопросе строительства главного кафедрального собора», передает РИА «Новости».

Также в епархии отметили, что храм строится в соответствии с законодательством. В сообщении говорится, что «акции и разжигание определенными силами противостояния» были намерено спланированными.

Во вторник, 14 мая, в сквере у драмтеатра в 19.00 состоится молебен об укреплении мира и согласия в обществе.

Между тем пресс-служба Фонда святой Екатерины сообщила, что строительство храма будет продолжено, несмотря на стихийные беспорядки.

В понедельник в Екатеринбурге прошла акция протеста против возведения храма Святой Екатерины, который должен появиться на площади возле Свердловского театра драмы к 300-летию города.

Возведение этого храма ранее неоднократно вызывало бурную реакцию общественности. Противники строительства храма в этом месте заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал горожан отказаться от уличных конфликтов на фоне строительства храма. Он назвал ситуацию сложной и пригласил к себе представителей сторон для обсуждений.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромиссе с громким меньшинством.