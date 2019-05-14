Москалькова займется ситуацией с протестами вокруг строительства собора в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возьмет под контроль ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге на месте планируемого строительства собора святой Екатерины.

«Ко мне таких обращений не поступало, в том числе от Татьяны Мерзляковой, очень сильного уполномоченного (по правам человека в Свердловской области), который всегда встает на защиту интересов людей. Я возьму на вооружение и обязательно проработаю этот вопрос», – передает ее слова ТАСС.

В понедельник в Екатеринбурге прошла акция протеста против возведения храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Возведение храма неоднократно вызывало бурную реакцию общественности, противники строительства заявляют, что придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и так мало.

Екатеринбургская епархия считает, что акция против строительства церкви в Екатеринбурге была спланирована.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году.