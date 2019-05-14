Свердловский губернатор призвал отказаться от конфликтов на фоне строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал горожан отказаться от уличных конфликтов на фоне строительства храма святой Екатерины, который планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга на площади возле Свердловского театра драмы.

«Вчера в Екатеринбурге группа горожан вышла протестовать против установки забора на земельном участке, где планируется построить храм святой Екатерины. Люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер. Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе – вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга», – написал губернатор в Instagram.

Однако он добавил, что этот вопрос нужно решать мирно. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас – организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 (14.00 мск) я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят», – отметил Куйвашев.

Он призвал совместно искать выход из сложившейся ситуации. «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», – подчеркнул губернатор.

Идея возведения этого храма ранее вызвала неоднозначную реакцию общественности. Сначала его хотели построить на площади Труда, однако это привело к акциям протеста. Затем появился проект строительства храма на воде, однако жители также выступили против. В итоге было решено остановиться на строительстве храма на площади возле театра драмы, но и эта идея не нашла поддержки у части населения. Так, противники строительства храма в этом месте заявляют, что ради церкви придется вырубить зеленые насаждения, которых в городе и без того мало. Позже мэрия сообщила, что большинство участников общественных обсуждений выступило за возведение храма.