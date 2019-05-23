Соловьева вызвали на дуэль за «оскорбление» екатеринбуржцев

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева, который назвал выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга «наследниками бесов».

«Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по «щам» составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно», – написал Гурьев в своем канале «Человек пельмень» на платформе «Яндекс. Дзен».

Конфликт начался после того, как 15 мая Соловьев в эфире «Вести FM» раскритиковал екатеринбургских активистов, выступающих против строительства собора Святой Екатерины. Журналист назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.

«Может быть, вы плохо помните, чем вообще прославился город Екатеринбург? А не задавали себе вопрос, где расстреляли Николая Романова и его семью? И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш», – заявил Соловьев, передает Ura.ru.

Гурьев стал вторым человеком, публично осудившим слова Соловьева. Первым на них отреагировал екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев, который объявил сбор средств на поездку в Москву, чтобы дать телеведущему «крепкого уральского леща».

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.