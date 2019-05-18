Храм в Екатеринбурге предложили перенести на место, где мог быть Ельцин Центр

Среди вариантов места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вынесет на обсуждение, будет участок набережной, где планировалось строительство Ельцин Центра, сообщил источник в правительстве региона.

В субботу днем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам, пообещав к понедельнику, 20 мая, представить на обсуждение не менее четырех вариантов площадок строительства собора Святой Екатерины, «помимо сквера на Октябрьской площади», сообщает интернет-сайт ura.news.

При этом, по словам одного из вице-губернаторов, инициатива Куйвашева и подготовка опроса для жителей Екатеринбурга, которую местным властям посоветовал провести президент России Владимир Путин, никак не связаны между собой, «это параллельные процессы».

По данным издания, поиском вариантов места строительства собора Святой Екатерины занят департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Специалисты рассматривают более четырех площадок. Главное требование к ним – все должны быть в центре города, поскольку речь идет о появлении кафедрального собора.

«Отвечает за эту работу лично мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Список с площадками будет готов к концу недели. После этого мэр обсудит его с губернатором. В процессе диалога будут отобраны варианты, которые власти представят на суд горожанам», – уточнил источник издания.

Источник в мэрии Екатеринбурга утверждает, что в лонг-лист войдут как муниципальные, так и частные земли. Так, свободные участки в Екатеринбурге есть недалеко от Храма на Крови, за стадионом «Динамо», рядом с новым Центральным стадионом.

Также собор могут разместить на берегу реки Ольхонки, где расположен парк Уральского государственного университета путей сообщения. С этого места хорошо виден Екатеринбург-Сити, он недалеко от центра города.

Звучали также предложения перенести собор на площадку недостроенной телебашни, где сейчас идет подготовка к строительству спортивного центра, согласование проекта которого шло непросто, и есть инициаторы, считающие, что ареной можно пожертвовать ради собора.

«С точки зрения урбанистики это идеальное место для храма Святой Екатерины, – считает урбанист Илья Полянских. – Что касается ледовой арены, которую на месте телебашни хочет построить УГМК, то она, бесспорно, нужна городу. Мировой опыт показывает, что строительство таких объектов не привязано к конкретному месту. Например «Альянц Арена» на 75 тыс. мест была построена за чертой Мюнхена, почему бы УГМК не сделать так же? Оставить эту площадку под храм, а арену построить на выезде из города».

По словам источника издания, в список возможных площадок также войдет площадь Труда, где храм планировали возвести в 2010 году. Полянских признает, что с исторической точки зрения это было правильно.

При этом заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин считает, что храм Святой Екатерины на площади можно построить, а вот кафедральный собор, в который превращен проект, – нет. «Он просто не поместится на площади», – сказал архитектор.

Кроме того, сразу несколько источников утверждают, что в список предложений войдет часть набережной за Макаровским мостом. Речь о мысе в акватории Верх-Исетского пруда справа от моста (при движении от железнодорожного вокзала).

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин отметил, что благоустроить эту площадку планировалось давно: «Там мы хотели построить изначально Ельцин Центр, но Наину Ельцину (вдова первого президента России) не устроило данное место. Этот мыс – идеальное место для кафедрального собора: центр города, недалеко от воды. Если власти включат данный участок в проект предложений, то примут верное и самое правильное решение», – подчеркнул Вяткин.

Напомним, в начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта.

В четверг президент России Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Власти Екатеринбурга пообещали, что опрос будет проведен. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.