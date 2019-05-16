Строительство храма в Екатеринбурге приостановлено

В центре Екатеринбурга приостановлено строительство храма святой Екатерины, пока не будет принято окончательное решение, сообщил глава города Александр Высокинский, посетивший несанкционированную акцию протеста.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения. Значит, следующий момент – нам нужно с вами понять по оставшимся паркам и скверам независимо от того, что происходит в этом сквере», – передает слова Высокинского ТАСС.

В начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что в этой ситуации нужно учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос.

Власти Екатеринбурга уже заявили, что опрос будет проведен.