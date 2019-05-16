Власти Екатеринбурга решили провести опрос о строительстве храма

Администрация Екатеринбурга в связи с протестами горожан против строительства храма на Октябрьской площади намерена провести независимый опрос на эту тему, заявила заместитель главы города Екатерина Куземка; ранее провести опрос предложил президент Владимир Путин.

«Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом «Социум» свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, ранее проведенные опросы показали, что в основном жителям все равно, будет ли там храм, многие поддержали строительство, а небольшая часть выступила против.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что опрос жителей по поводу строительства храма займет около двух недель, сообщает «Коммерсантъ FM».

«К опросу мы готовимся. Это действительно серьезный аргумент для того, чтобы дальше продолжать диалог. Мы это будем делать на сайте городской администрации, на официальном портале, а также будем привлекать специализированные компании для того, чтобы этот опрос сделать. Понятно, что с точки зрения репрезентативности выборок это не 100, не 200 и даже не 1000 человек, поэтому время на опрос уйдет значительное. Мы рассчитываем, что это может занять около двух недель», – сказал он.

Высокинский отметил, что по итогам опроса диалог с горожанами продолжится. За эти две недели планируется провести совместные мероприятия с горожанами по новому скверу, который уже запланирован.

«Будем вместе делать техническое задание под этот сквер. Отдельно расскажем по тем 30 объектам, 30 скверам, которые у нас на сегодня находятся в проектировании и работе. Информацию эту будем до горожан доводить более широко, совместно с депутатами городской думы, с нашими коллегами из областного правительства», – сказал глава города.

Ранее Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что в ситуации со строительством храма в парке нужно учитывать мнение жителей Екатеринбурга, а не активистов, которые приехали попиариться на этом. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этом конфликте.