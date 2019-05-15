Как возник конфликт вокруг екатеринбургского «Храма-на-драме»?

Главный кафедральный собор Екатеринбурга, храм Святой Екатерины, планируется возвести на площади возле Свердловского театра драмы (отсюда бытующее в местной прессе прозвище «храм-на-драме»). Вокруг него разгорелся конфликт между сторонниками строительства и противниками.

Сам собор в честь покровительницы города святой Екатерины был возведен в 1730 году и стоял в самом центре города, на нынешней площади Труда (сейчас здесь возведена памятная часовня). В 1930 году собор был разрушен.

В 2010 году Екатеринбургская епархия при поддержке тогдашнего губернатора Александра Мишарина заявила о намерении восстановить храм на прежнем месте, при этом предлагалось снести зеленые насаждения и фонтан «Каменный цветок». Но горожане выступали против использования под застройку благоустроенного сквера – одного из немногих зеленых уголков в центре Екатеринбурга. В начале 2016 года епархия отказалась от восстановления собора на прежнем месте. После этого о воссоздании в чистом виде речи уже не шло.

Новый проект, предложенный весной 2016 года, предусматривал собор «по мотивам» московского храма Василия Блаженного и питерского Спаса-на-Крови, который ООО «Храм святой Екатерины» собиралось построить к маю 2023 года на насыпном острове городского пруда. Однако после серии митингов и этот проект был закрыт по решению екатеринбургских властей.

Новый проект стартовал в сентябре прошлого года, когда градостроительный совет согласовал концепцию строительства. Землю, на которой собираются строить храм, по итогам аукциона отдали в аренду ООО «Храм святой Екатерины». Директор этой фирмы, Михаил Ивлев, также является руководителем «Уральской торговой производственной компании». По данным РБК, Ивлев связан с «Русской медной компанией» (РМК), которая, в свою очередь, является одним из инвесторов строительства собора. Совладелец компании Игорь Алтушкин, известный спонсор проектов РПЦ, сейчас активно выступает «спикером» в поддержку строительства собора. Так же, как и его бывший деловой партнер по Уральской горно-металлургической компании (УГМК), действующий гендиректор УГМК Андрей Козицын. В мэрии тоже подчеркивают, что храм возводится на средства частных инвесторов.

Главным оппонентом проекта православных меценатов из металлургического бизнеса, выступает местная «активная общественность».

По мнению протестующих, возведение храма нанесет урон скверу на Октябрьской площади близ театра драмы. Используется прежний тезис о дефиците зеленых насаждений в уральской столице. В Екатеринбургской епархии в ответ подчеркивают, что храм строится в соответствии с законодательством, а акции протеста называют спланированными и разжигающими гражданское противостояние.

Остается открытым вопрос, выражают ли активисты мнение большинства жителей? Городские власти напоминают: когда после утверждения проекта, в декабре-январе проводились общественные слушания, то против строительства на Октябрьской площади высказалось менее 6% жителей Екатеринбурга. Об этом заявил ТАСС глава департамента информационной политики городской администрации Алексей Редин.

На это активисты могут возразить. Во-первых, речь идет об официальных данных. Во-вторых, судя по сведениям, опубликованным на официальном портале Екатеринбурга, свою позицию высказали всего 3,3 тыс. горожан. Притом, что в проведении референдума по этому вопросу инициативной группе было отказано. Но, с другой стороны, либеральное издание «Медуза» приводит данные, согласно которым против строительства храма возле драмтеатра сегодня выступают лишь 21% жителей города.

Акции протеста противников строительства начались в городе 13 и 14 мая после того, как был установлен забор, ограждающий будущую стройплощадку. Несанкционированный митинг вылился в конфликт с охраной стройплощадки. В ситуацию вынуждены были вмешаться сотрудники Росгвардии, были задержаны 26 протестующих.

Ранее в этот затяжной конфликт оказался втянут актер Сергей Безруков, который поспорил в своем Instagram с противниками строительства храма, посоветовав им «подумать о своей душе».

Сейчас, когда противостояние обострилось, местные власти пытаются сгладить конфликт. Губернатор Куйвашев призвал отказаться от уличных конфликтов, назвал ситуацию сложной и пригласил представителей сторон для обсуждения.