Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Некоторые подписчики Безрукова в комментариях к его публикации в Instagram высказались против строительства храма.

«Опомнитесь! Это собор вашей небесной покровительницы! Будет восстановлена историческая справедливость!», – написал Безруков в ответ.

«Вы совсем спятили?! В 1930 году снесли восемь храмов...безбожники. И теперь вы?! (...) На историческом месте не дали восстановить, на пруду поставить не дали и теперь?! Совсем страх Божий потеряли? Кто вас надоумил распространять хештег «храму нет», о душе подумайте своей! Что же у вас в головах-то творится?! Жаль мне вас!», – заметил Безруков.

Он подчеркнул, что сквер, против вырубки которого выступают противники строительства храма, сохранится.

«Я видел проект, и сквер сохранится, и деревья останутся, и собор будет потрясающий! Одно радует, вас не будет, жалкой кучки якобы недовольных, а собор будет стоять в веках! И радовать православных людей и всех гостей Екатеринбурга! Это будет одно из самых красивых мест вашего города!», – отметил Безруков.

В комментариях между жителями Екатеринбурга развернулся спор относительно строительства храма Святой Екатерины.

«В области огромное количество разрушенных храмов. Некоторым верующим вообще пойти не куда... Но нужно построить еще одни, там где в 1000 метров уже стоит три, там где тыс. людей гуляют по вечерам, где подростки катаются на скейтах и велосипедах, проходят рок концерты и спортивные фестивали. Согласия в городе по этому проводу нет, но все равно строят. Не храм они строят людям, себе памятник», – считает один из подписчиков.

«Если честно...у меня одна мечта в жизни есть, чтобы везде в Екб храмы были, заходишь во двор а там часовня, детская площадочка, а там рядом церквушка, спускаешься в метро а там молельная комната и все молятся вокруг», – написал другой пользователь.

«А можно екатеринбуржцы (настоящие!) сами разберутся со своими «хранителями»?» – заметил еще один участник дискуссии.