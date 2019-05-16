Путин прокомментировал протесты вокруг строительства храма в Екатеринбурге

При строительстве храма в парке Екатеринбурга нужно обязательно учитывать мнение местных жителей, но не записных активистов, приехавших попиариться, заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что имеет в виду именно местных жителей, а не «записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить». Чтобы рассудить стороны конфликта, Путин предложил провести опрос, после чего «меньшинство должно подчиниться большинству».

Президент заметил также, что мнение и интересы меньшинства также нужно учесть – речь может идти о компенсационной высадке деревьев и создании нового сквера.

«Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение», – сказал он.

Путин признался, что был удивлен происходящим, а узнал о ситуации только в среду.

«Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Храм должен объединять людей, а не разъединять. С обеих сторон нужны шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают», – подытожил Путин.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывал стороны конфликта к диалогу.

В Кремле назвали корректными действия властей Екатеринбурга при решении проблемы строительства храма.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этом конфликте.