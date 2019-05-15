Кремль оценил действия властей Екатеринбурга в ситуации вокруг строительства храма

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал «весьма корректными» действия властей Екатеринбурга при решении проблемы строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

«Местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями. Мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. По всей видимости эту работу надо продолжать», – считает он, передает ТАСС.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны конфликта к диалогу, указав, что для верующих восстановление храма святой Екатерины – многолетний вопрос, а для протестующих горожан важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.

Екатеринбургская епархия считает, что акция против строительства церкви в Екатеринбурге была спланирована.

Ситуацию в Екатеринбурге под контроль взяла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.