Губернатор Свердловской области исключил строительство храма в сквере

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что после опроса ВЦИОМ строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено.

«58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», – заявил Куйвашев в Instagram.

Он отметил, что сейчас администрация Екатеринбурга собирает предложения жителей относительно нового места строительства храма Святой Екатерины, после чего будет проведен опрос на этот счет.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», – заключил губернатор.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга. 74% опрошенных назвали выбранное место неудачным.

Перед этим уже были названы возможные новые места под храм.