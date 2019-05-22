Жители Екатеринбурга выступили за новое место для храма

ВЦИОМ провел опрос среди жителей Екатеринбурга на тему строительства храма Святой великомученицы Екатерины; выяснилось, что большинство опрошенных выступают не против самого храма, а не согласны с выбранным местом.

Из опроса следует, что 94% жителей города знают о конфликте вокруг храма. При этом только 18% из них выступают против строительства храма Святой великомученицы Екатерины. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что храм можно построить в сквере у театра драмы, но скорректировав проект с учетом мнения горожан, сообщается на сайте ВЦИОМ.

«В то же время 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное», – говорится в сообщении.

При этом у жителей недостаточно информации о проекте строительства храма: только 49% жителей заявили о том, что им достаточно сведений о планах на этот счет, 27% назвали конкретные темы дефицита информации, еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации.

«Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время выбранное мэрией место его строительства подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма», – заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проведен 16-20 мая 2019 года. В опросе приняли участие жители города Екатеринбурга в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с объемом выборки 3 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки не превышает 1,8%.

Напомним, в начале прошлой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта.

Сейчас строительство заморожено, в том числе ведутся поиски нового места под храм.