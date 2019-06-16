Епархия Екатеринбурга отказалась строить собор в «атмосфере тотальной лжи»

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства собора Святой Екатерины в сквере у Свердловского театра драмы, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В сообщении приводятся слова митрополита, который отметил, что произошедшие события сплотили верующих. В случае оставления места у Драмтеатра в листе для будущего голосования этот вариант имел бы, по мнению Кирилла, все шансы победить.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей... Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», – приводятся слова митрополита на официальном сайте епархии.

Там же отмечается, что в РПЦ услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласилась, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений.

Также епархия выразила благодарность жителям Екатеринбурга, направившим свои предложения о месте размещения собора. «И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте», – заключил митрополит.

Между тем, 3 июня сообщалось, что Екатеринбургская епархия не планирует отступать от идеи строительства храма в городе.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.

В Кремле заявили, что не планируют вмешиваться в эту ситуацию, так как это прерогатива местных властей.